El jutge no veu proves per vincular Baltasar Garzón amb el cas Villarejo

El titular del Jutjat d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, va dictar un acte en el qual titlla de «mancats de tota versemblança i sense cap suport probatori» les afirmacions del comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo en les quals comunicava a socis i clients que contractaria l'exmagistrat Baltasar Garzón i intervindria amb jutges i fiscals de l'Audiència Nacional per impedir l'extradició a Guatemala del navilier espanyol Ángel Pérez-Maura.

L'acte va ser dictar el passat 5 de juny i es refereix a la peça Pit del cas Villarejo, que investiga el contracte de 10 milions d'euros que el navilier va subscriure amb el comissari perquè desplegués la seva influència dins i fora d'Espanya per tal d'aconseguir que la causa de corrupció per la qual el reclamava Guatemala, així com el procés d'extradició incoat en conseqüència a l'Audiència Nacional quedessin en res.

Segons exposa, «els avenços en la investigació demostren l'existència no només dels contractes signats en data 29 d'abril de 2016 i corroborats a través dels enregistraments realitzats pel propi Sr. Villarejo, sinó també els pagaments que es van anar realitzant als diferents investigats fins a novembre de 2017».

Assegura que Villarejo i els seus presumptes col·laboradors «no van dubtar, tal com assenyala el Ministeri Fiscal, en justificar alguns d'aquests cobraments en suposades contractacions com la del Sr. Garzón o gestions amb terceres persones vinculades amb l'Administració de Justícia, justificacions aquestes mancades de tota versemblança i sense cap suport probatori, com ja s'ha posat en relleu per la pròpia Fiscalia Anticorrupció el passat 8 de maig de 2019, i van reconèixer a més els propis investigats en les seves declaracions posteriors a la detenció». En concret, l'advocat Enrique Maestre va contactar amb l'empresari Adrián De la Joya, amic de Villarejo, buscant ajuda davant una extradició imminent.