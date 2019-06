May notifica la seva dimissió com a líder del Partit Conservador britànic

La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va notificar la seva dimissió com a líder del Partit Conservador, tal com havia anunciat, si bé es mantindrà de forma interina fins que tingui un successor, que la reemplaçarà també com a cap de Govern. May va enviar una nota al Comitè 1922, l'òrgan de Govern dels tories, en què anuncia la seva dimissió com a líder del Partit Conservador i convida els seus companys de files a iniciar el procés de primàries per elegir un nou cap.

Les nominacions es tancaran a les cinc de la tarda de dilluns, després del que es farà pública la llista de candidats oficials. Fins ara s'han postulat 11 candidats, dels quals Boris Johnson, exalcalde de Londres i exministre d'Exteriors, és el preferit per reemplaçar May, segons els sondejos realitzats per la premsa britànica.

May seguirà «com a líder interina del Partit Conservador fins que el seu successor sigui anunciat», establia la nota. Fins a llavors «seguirà avançant en l'agenda nacional», va aclarir el seu portaveu.

La primera ministra va anunciar el passat 24 de maig que deixaria els càrrecs de líder conservadora i primera ministra, assumint així la responsabilitat política per la crisi del Brexit. May ha intentat fins a tres vegades que el Parlament aprovi l'acord del Brexit negociat per Londres i Brussel·les, però li ha estat impossible persuadir les seves senyories. El bloqueig a Westminster ha portat les parts a ajornar el Brexit, previst inicialment per al 29 de març, fins al 31 d'octubre, amb l'esperança d'evitar una ruptura sense acord.

Per altra banda, un tribunal britànic va arxivar la causa contra Johnson per les suposades mentides relacionades amb el Brexit, de tal manera que el favorit per succeir Theresa May a Downing Street no haurà de seure al banc dels acusats en un moment clau.

Un jutge havia citat Johnson per una denúncia abocada contra ell en relació a la campanya prèvia al referèndum del Brexit al juny de 2016, en concret per esgrimir que el Regne Unit s'estalviaria 350 milions de lliures a la setmana si abandonava la Unió Europea.

L'advocat Adrian Darbishire va impugnar el procés obert i va acusar el demandant, l'empresari Marcus Ball, d'actuar «de manera impròpia o deshonesta». «El debat públic sobre la precisió dels 350 milions de lliures segueix a dia d'avui», va afirmar la defensa de Johnson en la documentació presentada davant la cort.

Finalment, el tribunal li ha donat la raó, de manera que per ara queden aparcades les acusacions. Els magistrats, però, no han revelat les raons de la seva decisió, que previsiblement es faran públiques en un futur proper. Johnson serà un dels aspirants a succeir a May al capdavant del Govern britànic dins de la carrera que començarà formalment dilluns amb la inscripció de candidats. L'exministre ha assegurat que, si arriba a governar, treballarà perquè Regne Unit surti de la UE abans del 31 d'octubre «amb o sense acord».