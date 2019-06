Netanyahu nomena el primer ministre homosexual de la història d'Israel

Amir Ohana ja no passarà a la història només com el primer diputat del Likud que es declara homosexual. Passi el que passi i tingui un càrrec més o menys temporal en funció de les aliances postelectorals, aquest advocat de 43 anys serà recordat com el primer ministre gai a la història d'Israel. En una mesura inesperada, en haver-hi altres candidats amb més experiència, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va nomenar Ohana com a nou titular de Justícia i membre també del restringit gabinet de seguretat. Es tracta d'un nomenament interí fins a la formació del nou Govern després de les noves eleccions del 17 de setembre. «És un gran honor servir l'Estat d'Israel com a ministre de Justícia», va afirmar Ohana, que compagina la seva defensa dels drets de la comunitat gai amb una posició conservadora en tot el que fa referència al conflicte amb els palestins.