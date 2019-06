El nombre de veneçolans que han abandonat el país supera els 4 milions

El nombre de veneçolans que han abandonat el país sud-americà ha superat ja els quatre milions, el que manté a la crisi de Veneçuela com una de les majors emergències en matèria de desplaçament de tot el món, segons un nou balanç difós per Nacions Unides. L'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats (Acnur) consideren «sorprenent» el ritme al qual ha augmentat la xifra, ja que s'ha passat dels 695.000 emigrats a finals de 2015 als quatre milions a mitjan 2019. En només set mesos, des de novembre de 2018, el nombre de refugiats i migrants ha augmentat en un milió de persones, segons les dades de l'ONU, elaborades a partir de les estadístiques de les autoritats nacionals d'immigració.

Per zones, Amèrica Llatina continua sent la destinació escollida per la gran majoria de veneçolans i Colòmbia ja compta amb 1,3 milions de migrants del país veí. Per darrere hi ha Perú (768.000), Xile (288.000), Equador (263.000), Argentina (130.000) i el Brasil (168.000). L'enviat especial d'Acnur i l'OIM, Eduardo Stein, va advertir que «les xifres alarmants ressalten la necessitat urgent de donar suport a les comunitats d'acollida als països receptors».