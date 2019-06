Pacte entre el PP i Vox per governar als municipis on sumin majoria

El portaveu de Vox al Congrés, Iván Espinosa de los Monteros, va anunciar un «principi d'acord» amb el PP per avançar en la governabilitat d'aquelles poblacions on junts sumen majoria suficient, entre les quals va fer referència a Almeria i Pozuelo de Alarcón (Madrid). Segons va explicar després de reunir-se durant més de dues hores amb una delegació del PP encapçalada per Teodoro García Egea, aquest acord s'anirà concretant a les organitzacions territorials i es desenvoluparà en comissions programàtiques bilaterals per donar a llum un document escrit per a la seva firma.

A aquesta segona reunió formal entre els equips negociadors de PP i Vox van acudir per part dels populars, a més de García Egea, el seu vicesecretari d'Organització, Javier Maroto; i la presidenta del PP de Navarra i diputada per Madrid, Ana Beltrán. La representació de Vox va anar a càrrec d'Espinosa de los Monteros; el seu vicesecretari d'Organització, Tomás Fernández; el vicesecretari jurídic i diputat per Saragossa Pedro Fernández; i la secretària general del grup parlamentari, Macarena Olona.

Per altra banda, PP i Cs començaran a negociar les qüestions concretes del programa en què es basarà el proper Govern en coalició de la Comunitat de Madrid. Així ho van acordar les dues parts en una reunió després de la qual es dóna pràcticament per fet que l'objectiu serà donar la presidència a la popular Isabel Díaz Ayuso, encara que tots dos van negar que hagin parlat de noms i llocs durant aquesta trobada.

Paral·lelament, la reunió entre el PP i Cs per conformar un programa de Govern per a l'Alcaldia de Madrid es va tancar amb distanciament, ja que els populars es van mostrar «preocupats» davant la «indefinició» que segons el seu parer han mostrat els «taronges» per donar suport a José Luis Martínez-Almeida, mentre que des de Ciutadans van lamentar que el PP només parli de cadires.