El Parlament alemany aprova noves regles per facilitar les deportacions

El Parlament alemany va aprovat noves regles per facilitar que es duguin a terme les deportacions després d'un debat que va estar caracteritzat per les interrupcions i els atacs personals. El ministre d'Interior, Horst Seehofer, va defensar davant el Bundestag abans de la votació que «una obligació de deixar el país ha d'anar acompanyada d'una sortida efectiva».

Els partits opositors, inclosos L'Esquerra i els Verds, van acusar es socialdemòcrates, soci minoritari de Govern dels conservadors d'Angela Merkel, de votar en contra dels seus propis principis.

Les noves regles redueixen els obstacles per a imposar la detenció dels futurs deportats i permet que aquests siguin reclosos a presons estàndard. El diputat ecologista Filiz Polat va qualificar l'aprovació de «dia negre per a la democràcia».

En nom de l'SPD, que va patir un desastre a les recents eleccions europees i va quedar relegat a la tercera posició pels Verds, Helge Lindh va rebutjar l'acusació, tot fent referència a les deportacions des d'estats en què els Verds són membres de la coalició governant.

Per altra banda, la norma que obliga els refugiats a residir en un lloc concret va ser ampliada amb el suport de la CDU de la canceller, Angela Merkel, i de l'SPD, així com amb el del principal partit de l'oposició, Alternativa per a Alemanya (AFD). L'Esquerra i els Verds van votar-hi en contra, mentre que els liberals de l'FDP van decidir abstenir-se.