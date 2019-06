EUA i Mèxic arriben a un acord i Trump retira els aranzels anunciats

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha retirat l'amenaça d'imposar aranzels a Mèxic després d'assolir un acord amb el país veí per imposar majors controls fronterers per «reduir o eliminar la immigració il·legal». En una piulada, Trump va confirmar ahir que els aranzels, que havien de començar a aplicar-se a partir de dilluns, queden «suspesos indefinidament». «Mèxic ha acceptat prendre fortes mesures per aturar l'onada d'immigració que ve cap a la nostra frontera sud», va dir el president nord-americà.

El ministre d'Exteriors mexicà, Marcelo Ebrard, de la seva banda, va anunciar el desplegament de la guàrdia nacional en tot el territori, amb un especial èmfasi a la frontera amb els EUA, i el compromís de fer més registres i controls. Un altre dels elements de l'acord inclou el retorn a Mèxic dels demandants d'asil, que esperaran en aquest país i no als EUA la resolució de la seva petició de protecció internacional.

Trump va anunciar a finals de maig que a partir del 10 de juny imposaria un aranzel del 5% a tots els productes importats des de Mèxic si no es prenien mesures urgents per aturar la immigració. A més, va amenaçar de seguir augmentant de forma progressiva l'impost fins al 15% l'1 d'agost, el 20% l'1 de setembre i el 25% l'1 d'octubre si Mèxic no aconseguia «reduir dràsticament o eliminar el nombre d'immigrants il·legals». «Si Mèxic no pren mesures decisives, pagarà un preu car», va dir llavors la Casa Blanca.

Amb l'acord assolit, l'amenaça dels aranzels queda suspesa, tot i que el pacte adverteix que si no s'aconsegueixen resultats, es prendran noves mesures.



Compra de productes agrícoles

El president dels Estats Units, Donald Trump, per altra banda, ahir també va anunciar que Mèxic comprarà de manera immediata «grans quantitats de producte agrícola» als EUA després de la suspensió del seu ultimàtum.

El president no va donar més detalls a l'espera que el Departament d'Estat dels EUA publiqui una valoració completa de l'acord dilluns que ve. Sí que va donar més dades el ministre d'Afers Exteriors mexicà, Marcelo Ebrard, que va indicar que l'acord amb Washington oferirà oportunitats laborals i accés mèdic als migrants i famílies mentre estiguin en territori nacional. Mèxic és el soci comercial més important d'Estats Units.