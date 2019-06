Iglesias acusa Sánchez de «girar a la dreta» i pressionar PP i Cs per un acord

El líder de Podem, Pablo Iglesias, acusa el PSOE de «girar a la dreta» i «pressionar» PP i Cs per aconseguir un acord per fer Pedro Sánchez president del Govern espanyol. Iglesias ho va dir ahir durant el Consell Estatal del partit, on va reiterar que només un govern de Sánchez amb Podem garanteix un executiu d'esquerres.

Les declaracions arriben després que aquest divendres la portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, demanés a PP i Cs «responsabilitat» per facilitar la investidura de Sánchez i evitin així la necessitat d'arribar a acords amb forces independentistes. El líder de la formació lila va reconèixer que la negociació serà «llarga» i per això va fer una crida a la «ironia» per suportar-la.

Iglesias va criticar que el PSOE «va fer campanya reivindicant les esquerres» i l'enteniment amb ells i, un cop acabat el cicle electoral, «un cop més ha girat a la dreta». Va afegir que els socialistes han tractat de «pressionar» PP i Cs per aconseguir un acord per a la governabilitat però que no han tingut èxit. «És una evidència que el PSOE busca la dreta per governar però no l'ha trobada», va declarar.

Davant d'això, va afirmar que Podem ha d'afrontar «amb esquena ampla i ironia» el procés de negociació «llarg» i que estarà ple de «pressions». Va insistir que un govern del PSOE amb Podem és el que millor reflecteix el que van votar els ciutadans el 28 d'abril i va dir que en tot moment la formació que lidera vol ocupar «la posició que li correspon». «No demanarem res que no ens correspongui», va asseverar, però va reivindicar que són «imprescindibles» per fer un govern progressista a l'Estat.

En aquest sentit, va dir que estar al govern és l'única manera de fer que el PSOE compleixi el que reclamen, ja que han comprovat que els acords programàtics «són paper mullat», perquè no hi ha cap mecanisme «per obligar» el seu compliment. Iglesias va finalitzar la seva intervenció recordant al PSOE que «hi ha determinades coses que es diuen en campanya que s'han de complir» i va insistir que són «imprescindibles» per assolir determinats canvis a l'Estat.



Mals resultats a les municipals

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va reconèixer que els resultats obtinguts per la formació en les darreres eleccions municipals, autonòmiques i europees són «molt dolents i molt decebedors». En la seva intervenció al Consell Ciutadà Estatal, Iglesias també va afirmar que els lideratges hi van jugar un «rol important».

Així, Iglesias va instar a avaluar el problema, que va afirmar que «és de tots, no dels territoris», ja que l'organització té «dificultats per ser un referent territorial». Per al secretari general de Podem, les municipals han consolidat «l'èxit electoral» del PSOE i va insistir que la pèrdua de Madrid és una «pèssima notícia» per als progressistes.

Tot i que va apuntar que en alguns llocs van millorar resultats, com al País Basc, aquests casos són «l'excepció», i en línies generals han estat dolents. Va afirmar que els crida l'atenció que això hagi passat només un mes després de les eleccions generals del 28-A, quan Podem va obtenir uns resultats «per sobre» del que esperaven inicialment.



El «rol dels lideratges»

En aquest sentit, va reconèixer que acostumen a tenir «pitjors rendiments electorals» als comicis municipals i autonòmics. Iglesias va apuntar algunes excepcions com la del candidat a Cadis, Kichi, amb uns resultats «espectaculars» i creu que això està relacionat amb el rol dels lideratges. També va qualificar «d'espectacular a la vista de la competència» el d'Ada Colau a Barcelona.

Per això, Iglesias va afirmar que els lideratges han jugat un «rol molt important» en la contesa electoral. D'altra banda, va dir que la formació és «especialista a tenir noms diferents en cada territori» i, tot i reconèixer que això no és una justificació, sí que creu que ha «generat confusió».

«Jo a cada candidatura havia de preguntar com ens dèiem per no equivocar-me», va declarar. Tot i aquests resultats, va posar en valor que Podem està negociant «amb moltes possibilitats de governar» en diversos territoris com el País Valencià, les Illes Balears, les Canàries i la Rioja.