El Constitucional de Moldàvia cessa temporalment el president Dodon

El Tribunal Constitucional de Moldàvia va cessar temporalment de les seves funcions el president Igor Dodon i va designar com a substitut provisional l'exprimer ministre del país Pavel Filip, enmig d'una crisi política que dissabte va conèixer un nou episodi després d'un polèmic acord in extremis per a un Govern de coalició amb l'exministra d'Educació, Maria Sandu, al capdavant de l'Executiu. Aquest nou Govern emergia com una insòlita combinació del partit proeuropeu ACUM i el Partit dels Socialistes de la República de Moldàvia (PSRM), recolzats per Rússia, tots dos units per un propòsit comú: l'expulsió del Partit Democràtic de Moldàvia, liderat per Vladimir Plahotniuc -un multimilionari al qual Sandu acusa de corrupció- de l'escena política. En resposta, el Partit Democràtic, al qual també pertany Pavel Filip,va acusar Dodon d'usurpar el poder.