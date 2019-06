Cs i Vox es reuneixen per arribar a un acord a la Comunitat de Madrid

Després d'un estira-i-arronsa que ha durat pràcticament dues setmanes i amb moltes declaracions creuades pel mig, Ciutadans va aixecar el veto a Vox. Segons El Mundo, els dos partits es van reunir ahir per primera vegada per negociar els pactes a la Comunitat de Madrid, en una trobada en què va acudir per part del partit taronja Ignacio Aguado i per part de Vox Rocío Monasterio. La reunió no va ser anunciada prèviament pels partits.

Segons fonts dels dos partits, el clima de la reunió va ser «cordial» i aquesta va servir perquè els dos candidats es coneguessin d'una manera més personal, ja que fins ara amb prou feines s'havien vist més enllà dels debats electorals.

La trobada va arribar quan faltaven menys de 48 hores perquè es constituís la Mesa de l'Assemblea de Madrid, on és necessari un pacte a tres entre el PP, Ciutadans i Vox perquè les forces de l'espai del centredreta es facin amb la majoria, així com amb la Presidència, a la qual aspira Ciutadans.



Fi al bloqueig total

La situació fins a ahir era de bloqueig total per les exigències creuades entre Ciutadans i Vox i feia perillar no només que el partit d'Albert Rivera presidís l'Assemblea de Madrid, sinó que hi hagués una majoria de centredreta a la Mesa, a la Comunitat de Madrid o a la capital. I és que Ciutadans es negava a qualsevol tipus de negociació directa amb Vox, fins i tot a seure a la mateixa taula que ells per parlar d'un pacte.