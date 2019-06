El president mexicà avisa Trump que «cal complir els compromisos»

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, va celebrar l'acord assolit amb els Estats Units que evitarà la imposició d'aranzels als productes mexicans i va oferir col·laboració a Donald Trump, però va avisar que «cal complir els compromisos». López Obrador va presidir a la ciutat fronterera de Tijuana l'«Acte d'unitat en defensa de la dignitat de Mèxic i en favor de l'amistat amb el poble dels Estats Units», que es va desenvolupar amb un to molt més conciliador de l'esperat després que tots dos governs tanquessin un pacte d'última hora.

«No ofereixo un puny tancat, sinó una mà oberta i franca. Reiterem la disposició a l'amistat, el diàleg i la col·laboració», va afirmar el president mexicà, acompanyat per destacats membres de l'Executiu, la pràctica totalitat dels 32 governadors del país i representants del Congrés.

López Obrador va celebrar que a la vigília «es va imposar la política sobre la confrontació» i va destacar que per part del seu homòleg nord-americà «hi va haver voluntat per buscar una sortida negociada al conflicte». Però, en tot cas, va avisar que «els compromisos es compleixen» i, tot i que Mèxic reforçarà la seva frontera amb Guatemala, el Govern nord-americà «ha de respectar els drets humans dels migrants i donar suport a un pla de desenvolupament per a Centreamèrica».

A més, el també líder del Moviment Regeneració Nacional es va mostrar ferm en rebutjar que en un futur es pugui represaliar Mèxic amb aranzels. «Com a cap i representant de l'Estat mexicà, no puc permetre a ningú que atempti contra l'economia del nostre país», va dir López Obrador, qui es va definir com un «pacifista» seguidor de Mahatma Gandhi, Nelson Mandela i Martin Luther King.

Trump havia amenaçat d'imposar aranzels a tots els productes mexicans a partir d'avui en considerar que Mèxic no feia prou per frenar els fluxos migratoris que creuen el seu territori amb destinació als Estats Units. En l'acord, Mèxic es va comprometre a desplegar 6.000 elements de la Guàrdia Nacional per controlar la seva frontera amb Guatemala i a acollir els migrants que busquen asil a Estats Units mentre es resol la seva sol·licitud.

L'expresident mexicà Vicente Fox va carregar contra l'actual mandatari per «rendir-se». «López, on han quedat les teves paraules? Igual que totes les teves promeses. Pura retòrica, pura mentida. T'has fet enrere i ara els drets humans dels migrants seran violentats», va assenyalar Fox.