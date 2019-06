El PSOE amenaça de repetir les eleccions per pressionar Podemos, al PP i al Cs

Pedro Sánchez inicia demà els contactes formals per buscar els suports que necessita per la seva investidura i a un dia de veure's amb els líders de Podemos, Ciutadans i el PP el PSOE ha posat sobre la taula, com a mesura de pressió, el fantasma de la repetició electoral.

Si dijous el president en funcions advertia que no hi havia una altra alternativa a la seva permanència a la Moncloa, en assenyalar que "o governa el PSOE o governa el PSOE", aquest dilluns el secretari d'Organització dels socialistes, José Luis Ábalos, aprofundia en la idea.

"L'alternativa a una investidura viable és la repetició d'eleccions; l'alternativa a un govern socialista és obligar que els espanyols tornin a votar, i no els càpiga cap dubte que les urnes també tenen memòria", ha assenyalat.

Els socialistes admeten que encara no els surten els comptes per a la investidura i que en la recerca de suports entre les formacions petites hi ha sumes que en realitat resten.

El número tres del PSOE posava un exemple gràfic: de res serveix fer-se amb dues abstencions d'UPN perquè podrien comportar que el PNB retiri el seu eventual suport a la investidura.

I en qualsevol cas ha llançat un missatge als tres partits que poden permetre o bloquejar la investidura: els votants "no perdonaran els que posin en solfa la viabilitat de la legislatura".

Segons Ábalos, Sánchez no demanarà directament a Pablo Casado i Albert Rivera que els seus partits s'abstinguin, però "hi ha altres formes de plantejar" aquesta tessitura, i el que els demanarà és una "reflexió" per veure si "col·laboren".

Ha recordat que els socialistes, ell inclòs, van acabar abstenint-se en 2016 per permetre la investidura de Mariano Rajoy -per aquesta abstenció va acabar dimitint Pedro Sánchez- per insistir que "la responsabilitat no és només de qui governa".