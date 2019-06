Renfe ofereix quatre bitllets d'AVE per 100 euros

Renfe ha llançat aquest dilluns la primera d'una sèrie de campanyes "flash" per la qual es poden comprar 4 bitllets d'AVE per 100 euros -25 euros la unitat- entre les principals destinacions que ofereix la companyia per a l'agost.

La primera d'aquestes ofertes afecta la línia Madrid-Alacant i només es pot aprofitar durant el 10 i 11 juny. En els pròxims deu dies s'estendrà a altres destinacions, segons ha informat la companyia en un comunicat.

Aquestes ofertes duren un temps limitat i arribaran també a les rutes de Barcelona, Lleó, València, Sevilla, Girona o Tarragona, així com als trams intermedis d'aquestes rutes.

Els bitllets es poden comprar tant a la pàgina web com a taquilles, agències o venda telefònica, segons la font.