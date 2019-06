Cs acceptaria Vox a la Mesa de l'Assemblea de Madrid si la presideix

El candidat de Ciutadans a la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, estaria disposat a que Vox tingui un lloc a la Mesa de l'Assemblea que es constitueix avui sempre que estigui presidida per la formació taronja. A menys de 24 hores per a la constitució d'aquest òrgan parlamentari, es van produir entre PP i Ciutadans per arribar a un acord sobre com quedarà establerta la Mesa. Ciutadans va proposar el seu diputat Juan Trinidad per ocupar la presidència i el PP, en boca de la seva candidata, Isabel Díaz Ayuso, va admetre que no ho veu «malament»

Per la seva banda, el PSOE també aspira a presidir la Mesa per la seva condició de partit més votat i va proposar Pilar Lobo com a candidata a fer-ho.

El que no es va produir és una reunió a tres amb PP, Ciutadans i Vox per tancar els serrells malgrat que diumenge Aguado es va reunir amb Rocío Monasterio, cap de llista de Vox a l'Assemblea de Madrid. Els contactes s'estan duent a terme també a nivell estatal.

En un altre ordre de coses, la diputada electa del PP canari Maria Australia Navarro va assegurar que explorarà amb el PSOE avançar en la formació d'un possible govern autonòmic per veure si poden salvar les diferències programàtiques per l'interès general de Canàries. Navarro va afirmar que les dues formacions s'han emplaçat a una altra trobada per a «seguir explorant la possibilitat de seguir avançant», veure si són capaços o no, «salvant les diferències que per tots són conegudes» dels programes i «pensant en l'interès general, veure si aquestes diferències es podrien salvar».

A més, va assegurar que havia estat una reunió «molt positiva», en què s'havia parlat d'una manera «molt transparent». En la trobada, el PP va lliurar a l'equip negociador del PSOE un document per tal de veure si són capaços de continuar treballant en el canvi de Canàries perquè la seva formació té «vocació de govern».No obstant això, no ha volgut avançar res sobre les línies recollides en el document lliurat al PSOE, per afegir que el PP "està perfectament capacitat" per formar part d'un govern.