Deu membres del Partit Conservador optaran a succeir Theresa May

La cursa per succeir Theresa May com a líder del Partit Conservador i, per tant, del Govern va començar ahir de forma oficial amb deu «tories» com a candidats, si bé l'exalcalde de Londres i exministre d'Exteriors Boris Johnson és el clar favorit. Els «tories» han modificat les normes per elegir el seu líder per a aquesta ocasió, donada la gran quantitat de noms que havien donat un pas endavant i a la pressa per elegir el successor de May, tenint en compte que el Brexit està previst que es produeixi el proper 31 d'octubre, amb o sense acord.

Els aspirants van haver de presentar l'aval de vuit diputats abans de les cinc de la tarda hora local. Poc després, el Comitè 1922, l'òrgan de govern del Partit Conservador, va donar a conèixer la llista definitiva, formada per deu candidats. S'esperava que el diputat conservador Sam Gyimah competís pel lideratge del partit, però poc abans que es tanqués el termini per presentar candidatures va anunciar que no ho faria perquè considera que no tindrà «temps suficient per aconseguir suport» per a la seva proposta de celebrar un segon referèndum sobre el Brexit.

Un cop formalitzades les candidatures, els 313 diputats conservadors realitzaran diverses votacions el 13, 18, 19 i 20 de juny amb les que aniran aclarint la cursa fins que només quedin dos candidats. Per poder passar a la següent votació durant aquest procés de primàries, caldrà tenir almenys 16 suports en la primera votació i 32 en la segona, segons els últims canvis introduïts. La decisió final la prendran el 22 de juny els 120.000 militants del partit, tot i que el guanyador es donarà a conèixer quatre setmanes després.



Els plans dels favorits

Johnson, al qual fins ara els sondejos donen com a favorit, va publicar un article al Daily Telegraph en què defensa els seus plans de retallar impostos a les empreses i elevar el llindar per a la càrrega màxima de l'IRPF de les 50.000 lliures actuals a les 80.000. Per la seva banda, l'actual ministre d'Exteriors, Jeremy Hunt, que també està entre els preferits, va intentar presentar-se com la contraposició de Johnson durant l'acte per llançar la seva campanya. «Aquest és un moment extremadament greu que requereix un líder seriós i experimentat», va afirmar. Segons Hunt, el que necessita Regne Unit «és l'art de la negociació dura, no de la retòrica buida».