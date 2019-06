Fatehvir, el Julen de l'Índia: atrapat des de fa quatre dies en un pou

L'estat indi del Panjab està vivint durant aquests dies l'angoixa que va desencadenar a Espanya el rescat de Julen, el nen malagueny que va caure a un pou de desenes de metres de profunditat i en la recuperació del qual va participar la Brigada de rescat miner d'Hunosa.

En aquest cas, el protagonista d'aquest drama és el nen Fatehvir Dingh, que va caure dijous en un pou de 23 centímetres de diàmetre i 33 metres de profunditat. Pel que sembla, estava tancat amb un simple sac de sorra. El nen estava jugant en un camp proper a casa seva, situada al districte de Sangrur.

Tot indica que va caminar per sobre del sac, va relliscar i va caure a l'interior de la cavitat. Ahir dilluns, els equips d'emergències estaven intentant inserir un tub de prop d'un metre de diàmetre paral·lel al pou, per tal d'arribar al punt on es creu que pot estar el menor.

Així, el pla és molt similar al que es va seguir en el cas de l'infortunat Julen. En el pou s'ha introduït un conducte per insuflar oxigen, així com una càmera. El nen no ha pogut ser localitzat, ni se l'ha pogut facilitar menjar i beguda. Els equips esperen arribar-hi en breu termini. El març passat, un altre nen va caure a un pou i va poder ser recuperat en dos dies, sa i estalvi.