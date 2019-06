Investiguen la mort d'una dona degollada a Xàtiva

La policia investiga la mort d'una dona de 36 anys que ha aparegut aquesta tarda degollada a casa de Xàtiva. Isabel Elena R., de nacionalitat romanesa, i que es trobava embarassada de sis mesos, ha estat trobada despullada al seu llit, en un domicili del carrer Francesc Gozalbes, per la policia.

Fonts de la investigació han indicat que ha estat la pròpia parella de la dona, un home de nacionalitat espanyola, que ha alertat la Policia Local dels fets, si bé de moment no s'ha detingut cap persona.

Les mateixes fonts han precisat que la trucada alertant del succés s'ha produït a les 16.10 hores i han precisat que, si bé en un moment tan d'hora de la investigació no es descarta cap hipòtesi, el company sentimental de la morta no es troba detingut perquè no s'han apreciat indicis que apuntin a la seva participació en els fets.

Pel que sembla, l'home, l'edat del qual no ha estat concretada, va trobar la dona morta quan va tornar al domicili en acabar la seva jornada laboral.

Fonts de la investigació han indicat que no es té constància de l'existència de denúncies per maltractaments o violència de gènere entre la parella.