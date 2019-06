Mallorca Detenen un home per construir-se una casa en una cova

La Guàrdia Civil va arrestar un ciutadà polonès que fa un any i mig que viu en una cova natural a Llucmajor (Mallorca). El Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de l'institut armat va arrestar l'home, d'uns 40 anys, per haver-se construït una casa a la cova amb vistes al mar. Els agents acusen l'estranger, que és paleta, d'un delicte contra l'ordenació del territori per haver realitzat obres i haver condicionat un habitacle en una zona protegida marítima terrestre.