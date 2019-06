Matas admet davant el jutge un nou delicte de prevaricació

L'expresident del Govern balear Jaume Matas va admetre davant l'Audiència Provincial de Balears haver comès un delicte de prevaricació i frau a l'administració en el marc del cas Son Espases però no va acceptar haver comès un delicte de tràfic de influències. Per això, serà condemnat a quatre mesos de presó. En resposta a preguntes de la presidenta del tribunal, Rocío Martín, Matas va afirmar que reconeix els fets, segons els va presentar el seu advocat defensor, i va detallar que no accepta que els mateixos representin un delicte de tràfic d'influències, com defensa el Ministeri Fiscal.

D'aquesta manera, Matas serà condemnat a quatre mesos de presó de compliment efectiu per l'intent de manipulació del concurs per a l'adjudicació de l'hospital de Son Espases amb l'objectiu de beneficiar il·lícitament la UTE liderada per OHL.

El judici, que estava previst per a celebrar-se fins al 30 de juny, es resoldrà en només una altra sessió dijous que ve. En aquesta sessió s'haurà de discernir si el també exministre va cometre el delicte de tràfic d'influències pel qual se li demana un any de presó i una multa de 31,6 milions d'euros.



Tres acusats més

En aquest judici, la Fiscalia també acusava l'exconsellera de Salut Aina Castillo, l'exdirector general de l'IbSalut Joaquín Sergio Beltrán, i l'empresari Jesús Peinado. Aquests tres van arribar a un acord amb el ministeri fiscal per diferents penes menors de presó que seran substituïdes per multa. En concret, Castillo haurà de pagar 4.800 euros, i Beltrán i Peinado, 5.760 euros cadascun. En concret, han admès haver comès prevaricació i frau.