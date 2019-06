El policia que va espiar Podem es queda sense ascens

L'inspector en cap José Ángel Fuentes Gago, presumpte integrant de la policia patriòtica que va participar en l'elaboració d'un dossier fals contra Pablo Iglesias i que està imputat en el cas Villarejo per l'espionatge l'extresorer del PP Luis Bárcenas, no podrà ascendir a comissari com aspirava. Després d'aconseguir a l'abril de ser inclòs en la llista de 219 candidats a ocupar les 18 places de comissaris que la Direcció General de la Policia havia convocat al novembre pel procediment de concurs oposició, finalment no ha estat seleccionat, segons El País. Fonts d'Interior van explicar que, després de transcendir públicament la seva candidatura, l'agent va al·legar una baixa mèdica per no presentar-se a les primeres proves selectives.