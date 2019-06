El PSOE avisa del perill de noves eleccions si no hi ha un acord per investir Sánchez

El PSOE va rebutjar l'última petició de Podem per forçar un Govern de coalició amb l'argument que amb el suport només del partit morat els socialistes no aconseguirien la majoria absoluta i podrien a més perdre el suport d'altres formacions polítiques que no volen Podem dins del Govern. En vigílies que el president de l'Executiu en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, es reuneixi amb els líders de Podem, PP i Ciutadans per ser les formacions que més responsabilitat tenen a l'hora de bloquejar o facilitar la investidura, el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va amenaçar amb la possibilitat que la manca d'entesa entre els grans partits provoqui una repetició de les eleccions. «L'alternativa a una investidura viable és repetir eleccions. L'alternativa a un govern socialista és obligar els espanyols a que tornin a votar. I les urnes també tenen memòria», va advertir.

Les converses que mantindrà avui Sánchez amb els líders de Podem, Pablo Iglesias; Ciutadans, Albert Rivera; i PP, Pablo Casado, mostraran als espanyols amb «quina dosi de generositat i patriotisme» uns i altres afronten les negociacions, va afegir Ábalos.

Pel que fa a la insistència de Podem a entrar al Govern, Ábalos va assenyalar que un govern d'aquesta naturalesa «no afegeix, sinó que fins i tot pot restar» perquè «concita més acceptació un govern en solitari del PSOE» que un altre «vigilat» o «condicionat» per Podem, amb els quals els socialistes no aconsegueixen la majoria absoluta. No obstant això, Ábalos sí que va mostrar disposició de poder arribar a pactar amb Podem un acord programàtic. Segons la seva opinió, de fet, a la reunió d'avui entre Sánchez i Iglesias es parlarà gairebé en exclusiva «de polítiques i programes».

Sánchez iniciarà les negociacions per a la seva investidura sobre la base de tres principis: respecte a la Constitució; recerca d'un govern cohesionat i de progrés que garanteixi la justícia social i que compleixi els compromisos d'estabilitat pressupostària amb la UE. Amb l'objectiu d'arribar a la majoria absoluta que no aconsegueix amb Podem, el PSOE mira PP i Ciutadans perquè no només facilitin amb una possible abstenció la investidura sinó perquè posteriorment participin en grans acords que necessitarà el país.

Per a Ábalos, el fet que la candidata del PP a presidir la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'hagi mostrat partidària que el PP s'abstingui en la investidura de Sánchez per evitar que el Govern depengui dels independentistes, és símptoma que «es veu la necessitat». «Demostra que són conscients que ens enfrontem a aquest problema», va afegir. Fins i tot li va donar la volta a la desautorització del secretari general del PP, Teodoro García-Egea, a Ayuso, dient que el PP no és un partit frontissa. «Tampoc nosaltres érem frontissa de res i ens vam abstenir», va recordar Ábalos.

Per part seva,. el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assenyalar que el suport de Unides Podem perquè Pedro Sánchez sigui investit passarà perquè la seva formació estigui en un Govern de coalició ocupant carteres que estiguin relacionades «amb l'aplicació de drets socials». A més, va indicar que ell es va presentar a les eleccions per governar, fet pel qual demanarà estar a l'Executiu, i espera que igual que ells no posaran «vetos a noms proposats pel PSOE», aquest tampoc els posi als que Podem proposi. Iglesias va apuntar que no exigiran carteres d'Estat sinó aquelles que els permetin realitzar «un disseny competencial» que asseguri que determinades mesures s'apliquen. En concret, es va referir a dos elements: que a Espanya s'acabi amb la temporalitat i que hi hagi justícia fiscal, de manera que el líder de Podem va suggerir les carteres ministerials d'Hisenda i Treball.