Tsipras demana formalment la convocatòria de comicis anticipats a Grècia

El primer ministre grec, Alexis Tsipras, va sol·licitar formalment la convocatòria d'eleccions anticipades al president del país, Prokopis Pavlópulos, que va acceptar la proposta. «He vingut perquè les eleccions europees han creat un ambient de període preelectoral que duraria quatre mesos. Tinc la responsabilitat de considerar que això suposaria una amenaça per a l'economia nacional», va afirmar Tsipras. «Li sol·licito amb ple sentit de responsabilitat la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions nacionals per a un nou mandat», va afegir.

El Govern de la Coalició de l'Esquerra Radical (Syriza) que lidera Tsipras va convocar així comicis avançats després de la seva clara derrota a les recents eleccions europees, en què l'oposició conservadora es va imposar amb 9,5 punts d'avantatge. Diverses veus havien especulat ja amb la convocatòria d'eleccions anticipades per al 7 de juliol, data que encara ha de ser confirmada després de la dissolució del Parlament. Nova Democràcia, liderat per Kiriakos Mitsotakis, aspira així a recuperar el poder després d'anys de governs d'Alexis Tsipras marcats per les dures condicions del rescat internacional després de la crisi econòmica que va esclatar l'any 2008.