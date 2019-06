El CEU proposa l'elecció directa per part del poble del president del Govern

L'elecció del president del Govern directament pel poble en votació separada és una de les «propostes urgents a la nació» de l'aula política de l'institut d'estudis per a la democràcia de la Universitat CEU presentades ahir per José Manuel Otero Novas, director de l'aula i exministre d'Adolfo Suárez, en el seu discurs del tancament de curs. El document de l'aula del CEU, consensuat pels més de 300 membres de l'aula de l'institut, defensa «eliminar els mecanismes que permeten a grups minoritaris imposar-se a la voluntat general», ja que «estem», afegeix, «a la vora de la fragmentació d'Espanya que enfonsarà el règim». El text serà enviat als magistrats del Tribunal Suprem i del Constitucional, als fiscals i a tots els diputats i senadors.

L'actual problema, segons Otero Novas, és solucionable en dos mesos «amb una votació per majoria absoluta al Congrés, que suprimeixi en el reglament les esmenes de la totalitat a les lleis, molt discutiblement democràtiques, i amb els acords per majoria del 60 per cent del Congrés i del Senat que modifiquin l'article 99 de la Constitució, establint l'elecció directa del president perquè els governs puguin treballar noblement per l'interès general, inclòs el legítim dels territoris conflictius».