El Govern italià aprova multar les ONGs que rescatin immigrants al mar

El Govern d'Itàlia va aprovar un decret introduint multes per a les organitzacions no governamentals que participin a operacions de rescat de migrants al Mar Mediterrani. La mesura, promoguda pel ministre d'Interior, Matteo Salvini, preveu que els vaixells privats que ignorin les ordres de no entrar a aigües territorials del país europeus hauran de pagar entre 10.000 i 50.000 euros en arribar a port. Així mateix, dóna al Ministeri d'Interior el poder per emetre aquestes ordres, que fins ara estaven en mans del Ministeri de Transport i Infraestructures.

Així, les multes serien pagades pel capità, l'operador del vaixell o el propietari del mateix. A més, aquells que violin en diverses ocasions aquesta mesura podrien patir la confiscació de l'embarcació. Salvini ha promogut l'aprovació del decret, ajornat durant diverses setmanes a causa dels dubtes de la Presidència al voltant de la seva constitucionalitat i les crítiques de Nacions Unides. En aquest sentit, el també viceprimer ministre va assenyalar que es tracta d'«un pas endavant per a la seguretat del país» i es va mostrar «absolutament segur» que la mesura «compleix» amb totes les lleis.