Investiguen l'assassinat d'una dona embarassada de sis mesos a Xàtiva

La Policia Nacional està investigant la mort d'una dona de 36 anys que va ser trobada degollada al seu domicili de la població valenciana de Xàtiva. La víctima, d'origen romanès, estava embarassada de sis mesos i va ser trobada nua al seu llit. Va ser la seva parella sentimental qui va avisar la policia. Segons la seva versió, quan va arribar a casa seva va trobar el cos sense vida de la dona. A l'hora de tancar aquesta edició no hi havia cap detingut i les forces de seguretat no descartaven cap hipòtesi. La policia va comprovar que no hi havia cap denúncia per maltractaments entre la parella.

La parella vivia al pis des de fa més d'un any. L'home, un treballador del camp d'uns 32 anys, va demanar ajuda a la veïna de davant per trucar a emergències en un primer moment. Segons fonts de la investigació, la parella sentimental de la dona estava treballant quan van passar els fets, cosa que confirmaria la versió del xicot.

Uns veïns van assegurar que cap a les tres de la tarda van sentir crits i discussions al pati de la finca. No era la primera vegada que això succeïa. Altres veïns, però, van destacar que la parella feia la seva vida i no era gens conflcitiva. Algunes fonts van assenyalar que perd força la hipòtesi del robatori, però d'altres van indicar que és aviat per descartar cap possibilitat, inclosa la que apunta que la víctima es dedicava a la prostitució sense el consentiment de la seva parella.

En un altre ordre de coses, la dona que estava en estat crític després de rebre diversos trets disparats pel seu cunyat diumenge des de la finestra de casa va morir a primera hora de la tarda d'ahir a l'hospital 12 de Octubre. El suposat agressor, Juan M.J., de 38 anys i amb nombrosos antecedents penals, va ser detingut després del tiroteig després d'haver estat atrinxerat durant diverses hores a l'interior del seu pis. Ahir va declarar a comissaria i previsiblement avui passarà a disposició judicial, va dir un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia.