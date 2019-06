El PP donarà entrada a Vox al Govern de la Comunitat de Madrid

El Partit Popular va arribar a un acord amb Vox per desbloquejar la conformació de la Mesa de l'Assemblea de Madrid oferint-li entrar al Govern de la comunitat però amb càrrecs de segon o tercer nivell. La formació de Santiago Abascal ocuparà la Vicepresidència Tercera de la cambra i Juan Trinidad, de Ciutadans, serà el president. A canvi, els dos partits treballaran amb el PP per a la investidura d'Isabel Díaz Ayuso com a presidenta de la Comunitat de Madrid. En el cas de la formació taronja, la intenció del PP és formar un Govern de coalició, amb repartiment de conselleries i una vicepresidència per al «soci preferent». Però en el cas de Vox, fonts de la direcció van coincidir que «no tindrà cap conselleria» i que «no hi haurà un tripartit, amb tota seguretat».

La idea dels populars és que Vox pugui aconseguir alguns càrrecs, però sempre de segon o tercer nivell a les conselleries que dirigeixi el PP i a ens públics, però mai al Consell de Govern. La candidata del PP a governar la Comunitat de Madrid va signar un document en el qual s'especifica que Vox entrarà al Govern autonòmic amb un paper «proporcional» als 12 escons que va obtenir als comicis autonòmics del 26 de maig.

El PP va modificar el document de Vox de manera que no inclogués la concessió de cap conselleria. El que s'especifica és que la formació de Santiago Abascal podrà tenir una representació, però no on. La negociació d'aquest preacord va estar a punt de fer saltar pels aires el pacte perquè el bloc del centredreta ocupés la majoria dels llocs de la Mesa de l'Assemblea de Madrid -cinc de set-, un òrgan fonamental perquè serà el que reguli l'activitat parlamentària durant els propers quatre anys. En el moment en què començava la sessió constitutiva de la cambra encara no s'havia estampat cap signatura sobre el paper.

Vox portava uns dies suavitzant la seva exigència inicial de reclamar llocs al proper executiu autonòmic a canvi dels seus imprescindibles 12 vots perquè es constitueixi. No obstant això, Vox va arribar a l'Assemblea de Madrid amb un document en el qual precisament s'incloïa aquesta exigència de forma literal. La va presentar en primer lloc a Ciutadans, que es va negar a signar-la i va posar fi a la conversa, i després al Partit Popular, que va haver de maniobrar perquè es matisés el contingut de l'escrit.



Interpretacions diferents

Tot i això, la líder autonòmica de Vox, Rocío Monasterio, va assenyalar que el compromís assolit amb el PP incorporava «posicions a la Mesa» del Parlament i «posicions al Govern, conselleries i ens», a més de «al pressupost», en proporció amb el nombre d'escons obtinguts a les eleccions. Des del PP, en canvi, van assenyalar que el que van acordar amb el partit ultradretà va ser «respectar la seva proporcionalitat a ens i pressupostos», però que el pacte no inclou referències «ni a conselleries ni a Govern».