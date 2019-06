Sánchez ofereix a Iglesias formar un «Govern de cooperació»

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, es va reunir ahir amb els líders dels tres principals partits de l'oposició per parlar sobre les diferents opcions per a la investiedura. A la seva sortida de la trobada, el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, va assenyalar que Sánchez li havia ofert «començar a treballar en un govern de cooperació», i va advertir que, al marge de com es qualifiqui, en aquest Executiu han d'estar representades les diferents forces que el formen. Per a Iglesias com s'anomeni aquest govern no té importància: «Govern de cooperació, de coalició, cogovern, govern conjunt, l'important són els continguts», va afegir.

Després d'una hora i vint minuts, el líder de Podem va comparèixer davant els mitjans per destacar que l'important ara és que es doni «un govern plural» que sigui capaç d'afrontar els grans reptes del país i no l'adjectiu que se li posi. Cal recordar que Iglesias arribava a la reunió amb l'exigència que Unides Podem entrés en un govern de coalició amb els socialistes. «Per a nosaltres el nom és el menys important, si al PSOE utilitzar significants diferents li va bé, a nosaltres ens és igual», va incidir. No obstant, va advertir a Pedro Sánchez que aquest nom no canvia el «significat», i va desitjar que ningú «a hores d'ara pensi que per canviar el significant pot canviar la negociació».

Per part seva, la vice-secretària general del PSOE, Adriana Lastra, va voler deixar clar que el Govern de cooperació que Sánchez va oferir a Iglesias no equival a un executiu de coalició, però en tot cas pot integrar independents que siguin «referents» en els seus àmbits professionals. Després de la reunió mantinguda al Congrés pels líders de PSOE i Podem, de la qual els socialistes van sortir «molt satisfets», la portaveu socialista va insistir que el Govern que ofereix el PSOE serà «obert, plural, integrador, incloent, representant de diferents sensibilitats i amb personalitats referents de les seves diferents àmbits».

Els socialistes admeten que la presència de membres de Podem al Govern suscita rebuig a altres formacions polítiques a les quals el PSOE no només pot necessitar per tirar endavant la investidura sinó per governar, ja que només amb el partit morat no arriba a la majoria absoluta que es requereix per aprovar lleis orgàniques com són els Pressupostos Generals de l'Estat.

Paral·lelament, el president del PP, Pablo Casado, va traslladar a Sánchez que el seu partit no donarà suport ni s'abstindrà en segona votació per facilitar la investidura del líder socialista, tot i que li va oferir el seu suport en qüestions d'Estat. A més, va explciar que espera que aquest «Govern de cooperació» amb Podem «es concreti» amb els partits regionalistes, i no amb els independentistes. El líder dels populars va destacar que la seva formació no pot facilitar la investidura de Sánchez perquè és «el coherent» amb el mandat que li van donar els espanyols a les eleccions generals «per liderar l'oposició».

Finalment, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va reiterar al líder del PSOE que el seu grup parlamentari «no donarà suport» a la seva investidura com a president del Govern, si bé la formació taronja actuarà des de l'oposició amb una actitud «lleial a Espanya i els espanyols» afavorint grans acords d'Estat.

«Votarem no a la investidura i estarem a l'oposició», va explicar, tot instant Sánchez a intentar arribar a un acord per formar un Govern amb el que considera «el seu soci natural», Podem, amb el qual ja va aconseguir pactes postelectorals a diferents comunitats autònomes i municipis. Rivera va afegir que també espera que Sánchez parli amb «amb els seus socis nacionalistes».