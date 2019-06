Detenen un home a Sri Lanka per violar una turista espanyola

Un home va ser arrestat a Sri Lanka per la seva presumpta relació amb una agressió sexual a una turista espanyola el passat mes de maig en un hotel de la ciutat de Kandy on tots dos s'allotjaven. El presumpte agressor va utilitzar la força per obligar-la a mantenir relacions sexuals amb ell.

La investigació va començar el passat mes de maig després que la turista denunciés haver estat agredida sexualment per un home a qui havia conegut hores abans i que s'allotjava al mateix hotel que ella a Kandy. Segons va assegurar, a més, aquest individu era familiar del propietari de l'allotjament. La víctima va explicar que, mentre es trobava dormint, l'agressor va accedir a l'habitació perquè el pany de la porta es trobava en deficient estat.