ERC afirma que no té intenció de bloquejar la investidura de Pedro Sánchez

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, ha assegurat que no tenen la intenció de bloquejar "absolutament res", referint-se a la investidura de Pedro Sánchez, però ha exigit "parlar" sobre la situació de Catalunya perquè el problema se soluciona dialogant "i no amb togues i porres".

Rufián, que no ha aclarit si el seu grup parlamentari s'abstindrà o no en la investidura de Sánchez, ha assegurat que l'entesa serà possible si al davant tenen "un PSOE valent" que aposti pel diàleg per buscar una sortida a la crisi catalana.

Després de reunir-se amb la portaveu socialista, Adriana Lastra, durant una hora al Congrés, ha dit en una roda de premsa haver-se "alegrat" de poder tenir una interlocutora com ella "i no García Page, Lambán o Borrell".

Malgrat les reiterades preguntes dels periodistes per conèixer quin seria el sentit del seu vot en la investidura, no ha volgut revelar-lo però sí ha donat pistes sobre la posició d'ERC en afirmar, entre d'altres coses, que li sembla "irresponsable" plantejar una repetició de les eleccions, cosa que seria "un error".

Ha insistit que no volen bloquejar res, però "el no bloquejar", ha avisat, no significa "donar un xec en blanc" al PSOE: "Ens convé a tots un PSOE valent, no un PSOE que s'acovardeixi i s'aixequi d'una taula de diàleg", ha dit, per la pressió de la dreta.

Aposten per obrir un diàleg amb totes les sensibilitats polítiques de Catalunya davant d'altres vies repressives per solucionar el conflicte perquè, segons Rufián, "s'equivoquen qui creguin que desapareixeran ficant una sentència de quinze anys a Oriol Junqueras".

El portaveu dels republicans catalans, que tenen 14 escons, ha assegurat que ells no posen "línies vermelles ni condicions, sinó diàleg, diàleg i diàleg" perquè, del contrari, ha avisat, el problema català "no se solucionarà mai".

També ha dit que amb Lastra "gairebé" no ha tocat el tema de la investidura ni d'allò que votarà ERC ni tampoc no s'ha abordat el tema del referèndum independentista però esperen dels socialistes "contrapropostes i no insults".

Sobre el vot de Junts per Catalunya, que avui dia es manté en no facilitar la investidura de Sánchez, Rufián ha explicat que són forces autònomes i, encara que intentaran tenir una posició comuna, a vegades voten de manera diferent "i no passa res".