La JEC obliga Puigdemont i Comín a recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid

La Junta Electoral Central (JEC) ha aprovat aquest dijous una resolució que estableix que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín han de jurar o prometre l'acta d'eurodiputats físicament a Madrid per poder rebre la credencial de proclamació de diputats electes. La JEC tanca la porta d'aquesta manera a la petició de Lliures per Europa, que havia demanat a l'àrbitre electoral que expedís les credencials de Puigdemont i Comín sense obligar-los a desplaçar-se a Espanya. L'advocat de la defensa de Puigdemont Gonzalo Boye ha assegurat a l'ACN que és una resolució que l'entorn de l'expresident s'esperava. "No és que se saltin la llei, és que directament se la inventen", afirma.

La JEC ho impedeix establint que els candidats electes han de jurar o prometre l'acatament de la Constitució en un acte que tindrà lloc dilluns 17 de juny a les 12 hores al Congrés dels Diputats i advertint que només lliurarà la credencial de proclamació de diputats electes quan s'hagi produït aquest jurament o promesa.



Per tant, continua la resolució de l'àrbitre electoral, només comunicarà al Parlament Europeu "la relació de diputats electes que hagin complert el requisit de prestació de jurament o promesa d'acatament de la Constitució" i "en el moment en què es produeixi aquest acatament".