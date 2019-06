Johnson es postula per succeir May prometent un Brexit el 31 d'octubre

Boris Johnson va llançar la seva campanya per succeir la primera ministra Theresa May amb la promesa de liderar l'adéu del Regne Unit a la Unió Europea el 31 d'octubre i advertint al seu dividit Partit Conservador que «un retard significa una derrota». Johnson, de 54 anys i favorit per assumir el càrrec gairebé tres anys després de dirigir la campanya oficial per abandonar la UE, va elogiar la fortalesa de l'economia britànica i va prometre culminar el Brexit el 31 d'octubre i fer front a la desesperança que viu el país.

«Després de tres anys i dos terminis incomplerts, hem de sortir de la UE el 31 d'octubre», va dir mentre un oponent cridava «que et fotin Boris» des de l'exterior de la Reial Acadèmia d'Enginyeria, al centre de Londres. «No busco un resultat sense acord», va aclarir l'exministre d'Exteriors i antic alcalde de Londres. «No crec que acabem amb alguna cosa així, però és responsable preparar-se vigorosament i seriosa per a una falta d'acord. De fet, és sorprenent que algú pugui suggerir que es prescindeixi d'aquesta eina vital en les negociacions», va afirmar.

Johnson, l'estil poc convencional del qual l'ha ajudat a esquivar diversos escàndols en el passat, s'ha guanyat molts al seu partit argumentant que és l'únic que pot rescatar els conservadors culminant el Brexit. Per a molts, només depèn d'ell aconseguir el càrrec de primer ministre, ja que compta amb el major nombre de partidaris conservadors al Parlament i és molt popular entre els membres del seu partit, que són els que al final elegiran el successor de May. En ser preguntat sobre si alguna vegada havia infringit la llei, va esmentar haver conduït per sobre dels límits de velocitat.