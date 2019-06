Més de 200 detinguts en una protesta contra l'arrest d'un periodista a Moscou

Més de 200 persones van ser detingudes en una protesta a Moscou per reclamar un càstig contra els agents de Policia implicats en l'arrest del periodista Ivan Golunov. Entre els arrestats hi ha l'opositor Alexei Navalni. El Ministeri d'Interior van explicar que unes 1.200 persones van participar en la protesta. Golunov va ser alliberat dimarts després que es retiressin per falta de proves els càrrecs que s'havien presentat en contra seu, en un gir per part de les autoritats enmig del malestar que havia generat el seu arrest, que es va considerar que havia estat un muntatge.

Malgrat el seu alliberament, els partidaris del periodista van decidir seguir endavant amb una manifestació prevista per a ahir tot i que les autoritats havien advertit que la concentració seria il·legal. Així, més de 1.200 persones van caminar pels carrers del centre de Moscou corejant «Rússia serà lliure» i «Rússia sense Putin» mentre els policies els advertien que no infringissin la llei i els bloquejaven l'accés a alguns carrers. Alguns dels manifestants vestien samarretes blanques en què es podia llegir «Jo sóc/Nosaltres som Ivan Golunov», el mateix lema aparegut a les portades dels tres principals diaris russos dilluns. Molts dels participants i dels detinguts són destacats periodistes i activistes russos.

Sergei Udaltsov, un activista d'esquerres, va defensar que aquest és un moment important. «Si no mostrem solidaritat ara entre nosaltres, el sistema ens trencarà tots un a un», va explicar. Per a Ivan, un dels manifestants, l'alliberament de Golunov «no ha estat cap victòria, sinó una mesura tàctica per part de les autoritats per evitar que es produïssin desordres, però hem acudit aquí igualment», va afegir.

Golunov va dir dimarts després del seu alliberament que seguirà amb el seu treball i les seves investigacions sobre casos de corrupció al país. El periodista, que va ser rebut per centenars de seguidors, va expressar el seu desig que cap altra persona hagi de passar per una situació similar a la seva. El reporter va ser detingut dijous per un delicte de tràfic de drogues.