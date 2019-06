Pedro Sánchez no descarta aconseguir la investidura amb l'abstenció d'ERC o JxCat

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, va admetre que la negativa del PP i Ciutadans a abstenir-se per facilitar la investidura de Pedro Sánchez aboca els socialistes a comptar amb la possibilitat d'una abstenció d'ERC o JxCat en la segona votació per poder formar govern. «Són 350 diputats amb els que hem de comptar i això és al que ens aboca la realitat, al que ens aboquen els números», va assenyalar Ábalos, que va afegir que el cap de l'Executiu «no ha conclòs» la seva «reflexió» sobre si membres de Podem entraran o no al Govern.

En la seva compareixença després de les reunions que va mantenir amb els portaveus del PNB, Compromís i Navarra Suma, el dirigent socialista va destacar que a l'arc parlamentari hi ha «més voluntat numèricament de construir que d'obstruir» un govern presidit per Sánchez, i va renovar el seu compromís d'intentar que hi hagi un Executiu «aviat». «Pretenem aconseguir-ho com estableix la Constitució i seguint les regles, en la primera votació amb majoria absoluta i, si no fos possible, en la segona votació aconseguint més sís que nos», va assenyalar.

Després de les reunions «molt cordials i fructíferes» que va mantenir ahir i que es repetiran la setmana que ve amb propostes del Govern sobre de la taula, Ábalos va concloure que «un ha de comptar amb aquells que volen col·laborar i renunciar, encara que sigui a la força, davant d'aquells que no només no volen col·laborar, sinó que a més han dit clarament que complicaran les coses».

En un altre ordre de coses, Vox va anunciar durant la seva intervenció en el debat de totalitat del projecte de llei de Pressupostos andalusos per a aquest any elaborat pel Govern de coalició de PP-A i Ciutadans (Cs), la retirada de l'esmena a la totalitat que havia plantejat a aquests comptes. Vox la va retirar després d'un acord amb el Govern andalús, al qual va renovar la seva «confiança» sobre assumptes com incorporar en els comptes de la comunitat la violència intrafamiliar o la lluita contra la immigració irregular.

Durant tot el dia es van portar a terme a terme intenses negociacions entre el Govern andalús i els dos partits que el componen amb Vox per intentar arribar a un acord que possibilités que aquesta formació retirés la seva esmena a la totalitat, amb proposta de devolució del text al Consell de Govern.

Els vots de Vox són fonamentals perquè els Pressupostos andalusos puguin ser aprovats, ja que els dos partits del Govern no sumen la majoria absoluta de la Cambra. El fet que hagués presentat una esmena a la totalitat, com també van fer PSOE-A i Adelante Andalucía, posava en perill que els comptes poguessin superar el debat de totalitat, ja que en votar-se conjuntament les esmenes, aquestes haguessin obtingut més vots a favor (els de PSOE-a, Endavant i Vox) que en contra (PP-a i Cs).

Per altra banda, el PSPV, Compromís i Unides Podem van arribar finalment a un acord de darrera hora per desbloquejar el Botànic II i, per tant, la investidura de Ximo Puig per esdevenir president de la Generalitat tirarà endavant gràcies al fet que Unides Podem tindrà les conselleries d'Habitatge i Transparència, i ostentarà alhora la vicepresidència segona i una comissió delegada de Canvi Climàtic.

Després de vuit reunions, els tres socis no havien arribat a un acord per a la investidura que permetés reeditar el Consell liderat per Ximo Puig. Els tres líders dels partits, Puig, Mónica Oltra i Rubèn Martínez Dalmau, van celebrar una trobada ahir al matí abans del ple en el qual es va desbloquejar la situació.

El principal escull de la negociació es trobava en el repartiment de les competències sobre canvi climàtic i transició energètica, que fins ara havia ostentat Compromís.