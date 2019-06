Trump revela sense voler parts de l'acord migratori amb Mèxic

El president nord-americà, Donald Trump, va revelar involuntàriament que l'acord migratori que va aconseguir amb Mèxic per evitar la imposició d'aranzels atorga discrecionalitat a Washington per determinar, passats 45 dies, si els esforços mexicans per frenar la migració han tingut èxit. En ser interrogat per periodistes a la Casa Blanca, el mandatari va fer broma sobre l'acord traient un tros de paper de la seva jaqueta i dient que era el document signat amb Mèxic.

Fotografies del document revelar que Mèxic sembla haver-se compromès a prendre mesures més contundents si Washington no queda satisfet amb els resultats de les primeres passes promeses: un desplegament de 6.000 efectius de la Guàrdia Nacional a la frontera sud i expandir la seva política de retornar als migrants centreamericans mentre els EUA processen les seves peticions d'asil. Si, passats 45 dies, el govern dels EUA determina que els resultats no són suficients, diu el text, «Mèxic farà tots els passos per fer complir l'acord».