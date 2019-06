Vox aconsegueix 100.000 euros a Andalusia contra la immersió lingüística

L'acord assolit entre el Govern andalús de coalició de PP-A i Ciutadans (Cs) i Vox, que ha suposat que aquesta formació retirés aquest dimecres la seva esmena a la totalitat al projecte de llei de pressupostos andalusos per a aquest exercici, recull un total de 34 punts, amb "incidència pressupostària" tant aquest any com de cara a 2020.

El document de l'acord s'ha fet públic després que el portaveu parlamentari de Vox, Alejandro Hernández, anunciés davant el Ple del Parlament durant la seva intervenció en el debat de totalitat del projecte de llei de pressupostos andalusos per a aquest any la retirada de l'esmena a la totalitat que li havien plantejat.

Un dels punts més curiosos és la partida de 100.000 euros que el partit de Santiago Abascal ha tret del PP d'aquesta negociació per donar «suport a membres de comunitats andaluses amb problemes en matèria d'immersió lingüística», un eufemisme que a la pràctica només afecta a Catalunya.

El que vol dir que des de la Junta d'Andalusia es donaran subvencions perquè les entitats culturals andaluses puguin impartir cursos de castellà a Catalunya, tot i que encara no s'han especificat els mecanismes que s'utilitzaran per assolir aquest objectiu.



Telèfon contra la violència intrafamiliar

Un dels punts consisteix en què el pressupost del 2020 incorporarà les dotacions necessàries perquè la Conselleria d'Igualtat, Polítiques Socials i Conciliació, posi en marxa un "telèfon d'atenció degudament gestionat per personal qualificat per a la protecció de víctimes de la violència intrafamiliar, en un sentit ampli".

Un altre punt destacat és el relatiu a tramitació d'una proposta de conveni amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat mitjançant el qual es procedeixi al suport econòmic i de gestió de l'administració de la Junta per al compliment de la normativa vigent en matèria d'immigració irregular, de manera que es creï un òrgan de coordinació en aquesta Secretaria General per a tal objectiu, i permeti millorar la coordinació amb la resta de conselleries i entitats de la Junta en les matèries i objectius que es desenvolupin en el conveni.

Així mateix, es recull una "delimitació d'actuacions en matèria de memòria democràtica". Segons l'acord, l'execució que es realitzi per part de la Conselleria de Cultura de les consignacions pressupostàries del programa de Memòria Democràtica es desenvoluparà "estrictament per a realitzar actuacions de recuperació en fosses, investigació i localització de fosses, i banc d'ADN".

S'afegeix que, en el cas de realitzar-se mitjançant subvencions a associacions sense ànim de lucre, la normativa reguladora de les mateixes no podrà preveure que més d'un 20 per cent del total de la subvenció vingui a finançar despeses estructurals de l'associació, havent-hi per tant la resta correspondre a actuacions directes en el projecte que se subvenciona.

També es recull una revisió de la nomenclatura de transversalitat de gènere en favor de la inclusió del concepte igualtat en les polítiques pressupostàries. Així, la documentació qualitativa dels Pressupostos per al 2020 substituiran el concepte actualment empleat de 'transversalitat de gènere', pel 'Principi d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes', com a mecanisme integrador de les diferents opinions i ideologies a la matèria.