ACord entre PP i Ciutadans a Castella i Lleó

La possible abstenció d'ERC guanya pes com a fórmula més factible perquè Pedro Sánchez aconsegueixi ser investit al Congrés, encara que sigui en segona votació, on només es requereixen més vots a favor que en contra. La sintonia en temàtiques socials i la voluntat de diàleg exhibides tant per la «número dos» del PSOE, Adriana Lastra, com pel portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, després d'una reunió al Congrés dels Diputats han generat expectatives entorn de la disposició inicial dels republicans a permetre amb la seva abstenció que la investidura prosperi.

Lastra va recordar que totes dues formacions comparteixen una «agenda social» i que, en aquest any que Sánchez porta al capdavant del Govern, ERC ha votat a favor de la pràctica totalitat dels decrets lleis presentats per l'Executiu. També és cert, això sí, que van ser els republicans els qui, juntament amb el PDeCAT, van tombar el projecte de pressupostos de Sánchez que va propiciar l'avançament electoral.

Amb Unides Podem i ERC, els socialistes sumarien 180 escons amb els quals superarien la majoria absoluta necessària per a la investidura en la primera votació i per treure endavant després lleis orgàniques de caràcter netament social. No obstant això, aquest escenari no es considera realista a causa del conflicte polític català i el judici del procés. Ara bé, Rufián va obrir la porta a la possibilitat d'una abstenció d'ERC, si bé va advertir que aquest gest no seria en cap cas «un xec en blanc» al Govern de Sánchez, sinó que exigiria «diàleg».

El PSOE té ja signat el suport del diputat del Partit Regionalista de Cantàbria (PRC) i, si compta també els 42 vots d'Unides Podem i el de Compromís, tots dos socis de govern a la Comunitat Valenciana, Pedro Sánchez sumaria 167 vots a favor. Aquesta xifra més l'abstenció d'ERC ja li permetria superar la investidura en segona votació, on només necessita més vots a favor que en contra.

A més de l'abstenció d'ERC, el líder del PSOE té sobre la taula altres opcions per treure endavant la investidura. També en tindria prou amb l'abstenció dels dos diputats d'UPN, que exigeixen com a contrapartida que els socialistes navarresos renunciïn a intentar governar la comunitat amb l'abstenció de Bildu i deixin que ho faci la coalició de dretes Navarresa Suma que formen UPN, PP i Ciutadans. En tot cas, per aconseguir ser investit president amb l'abstenció d'UPN i malgrat el vot en contra de tots els independentistes, Pedro Sánchez necessitaria que Junts per Catalunya (JxCat) no substituís els tres diputats que continuen suspesos i que no poden votar (Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull). Sense ells, els vots en contra no superarien els 173 vots a favor que espera el PSOE, però si són rellevats, encara que fos a l'últim moment abans de la segona votació, Sánchez seria derrotat.

La portaveu de JxCat, Laura Borràs, va apuntar que la seva formació no té intenció de substituir els tres diputats presos, si bé els socialistes van mostrar el seu escepticisme sobre la vigència de les decisions de la formació de Carles Puigdemont. En aquest escenari amb només quatre vots de JxCat, el PSOE tindria una última opció perquè Sánchez fos investit en una segona volta: l'abstenció dels quatre diputats de Bildu. Això sí, és una fórmula sense explorar, atès que no hi ha hagut contactes amb la formació abertzale.