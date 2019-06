Costa no haurà d'anar a la presó per col·laborar amb la Justícia

L'ex-secretari general del PP valencià Ricardo Costa podrà eludir la condemna de quatre anys de presó dictada per l'Audiència Nacional en la causa del finançament il·legal del seu partit a canvi d'una multa de 192.000 euros i 365 hores de treball comunitari gràcies a la col·laboració que està oferint per aclarir determinades peces del cas Gürtel i de la presumpta caixa B del PP.

Així ho determinat el jutge de l'Audiència Nacional José María Vázquez Honrubia, el mateix que el va condemnar, que considera que Costa ha col·laborat «d'una manera excepcional» amb la Justícia i que aquestes mesures de gràcia contribuiran a «fomentar la col·laboració per tallar la xacra de l'anomenada corrupció política o dels polítics».

En el judici a l'Audiència Nacional, Costa va fer una declaració sorprenent, confessant que el PP valencià que ell dirigia juntament amb Francisco Camps s'havia finançat amb diner negre i que ell ho va saber des del principi i no va fer res per evitar-ho.

Va ser condemnat fa just un any a quatre anys de presó per un delicte continuat de falsedat documental pel finançament irregular de les campanyes electorals del PP valencià dels anys 2007 i 2008. El magistrat ja va tenir en compte l'atenuant de confessió per imposar aquesta pena , si bé ara, davant la petició de la defensa, ha optat per salvar-lo de la presó.

El jutge Vázquez Honrubia està d'acord amb la defensa, i així ho ha corroborat Anticorrupció, que després del judici Costa «ha seguit col·laborant amb la Fiscalia i òrgans judicials en tres procediments d'anàloga significació».