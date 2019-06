Un home que va matar la seva exdona mata l'actual parella i se suïcida

La violència masclista és la principal hipòtesi del crim d'aquest divendres a Còrdova. Una dona ha mort després de rebre diferents ferides d'arma blanca. El principal sospitós és la seva actual parella, que s'hauria tret la vida amb la mateixa arma. L'home estava en llibertat condicional després d'una condemna per assassinat de la seva exparella en un municipi de Cadis al principi de la dècada del 2000, segons han confirmat fonts de la investigació a Europa Press d'acord amb les primeres indagacions.

No obstant això, la investigació continua oberta i no es descarta res, alhora que la feina policial a la zona és "difícil" a a causa de l'incendi -presumptament provocat per l'home- en una habitació de l'habitatge, que ha resultat afectada per fum.



Cas similar a Saragossa

L'altre cas en què un home ja condemnat per assassinar una dona presumptament va matar-ne una altra al gener de 2019 va ser el de l'advocada Rebeca Santamalia, el cadàver de la qual va ser trobat amb ferides d'arma blanca en un habitatge de Saragossa.

Ella és una de les víctimes mortals per violència de gènere que forma part de l'estadística oficial, que s'elabora des de l'any 2003. El seu presumpte agressor, José Javier Salvador, amb qui mantenia una relació sentimental, es va suïcidar després de llançar-se des d'un viaducte a Terol.

Ell estava en llibertat provisional per l'assassinat de la seva dona l'any 2003, cas en el qual va ser representat per Santamalia.

La vicepresidenta de l'Associació de Dones Juristes Themis, Altamira Gonzalo, ha reclamat una millora dels tractaments de reinserció que es donen en els recintes carceraris. "No es tracta de reivindicar penes més altes. No creiem que l'única finalitat de la pena sigui apartar el delinqüent de la societat, la pena constitucionalment té una funció que és la reinserció social dels que delinqueixen", ha assenyalat.

Creu que Institucions Penitenciàries ha de "reconsiderar" el tractament donat al pres i analitzar "on s'ha fallat", alhora que ha demanat "més recursos" perquè la reinserció es produeixi en "la major part dels casos".

Això sí, segons ha subratllat, la reinserció "és difícil" especialment en els delictes sota els quals hi ha "ideologia masclista". "Les idees és el més difícil de canviar en una persona. Per exemple, és una situació de necessitat, una persona que roba, si es resol aquesta situació de necessitat és probable que no es repeteixi, però modificar les idees és difícil, per això és tan difícil la lluita contra la ideologia masclista", ha afirmat.