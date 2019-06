JAMENEI avisa que no dialogarà amb Trump

El líder suprem de l'Iran, Ali Jamenei, va admetre els esforços del primer ministre del Japó, Shinzo Abe, per intervenir entre Teheran i Washington però va deixar clar que no té cap intenció de parlar amb el president nord-americà, Donald Trump, entre altres coses perquè no confia en ell. «No considero Trump una persona amb la qual mereixi intercanviar missatges, no tinc cap resposta per a ell i no el respondré», va traslladar Jamenei a Abe, qui es troba de visita oficial a Teheran, segons va informar el compte oficial de Twitter del líder suprem.