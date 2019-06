Johnson guanya la primera votació per succeir May

Boris Johnson va confirmar la seva condició de favorit com a proper líder del Partit Conservador i successor de Theresa May al capdavant del Govern britànic després de la primera votació dels diputats tories per elegir el seu cap de files. Johnson, que va liderar la campanya a favor de Brexit de cara al referèndum de 2016, va aconseguir el suport de 114 diputats conservadors a la primera ronda de votacions per elegir el successor de May, en què van participar 313 parlamentaris.

«Gràcies als meus amics i companys de feina al Partit Conservador i Unionista pel vostre suport. Estic encantat de guanyar la primera votació, però tenim un llarg camí per davant», va escriure al seu compte de Twitter. Per darrere d'ell van quedar Jeremy Hunt, el ministre d'Exteriors, amb 43 vots; Michael Gove, el ministre de Medi Ambient, amb 37 vots, i Dominic Raab, antic ministre per al Brexit, amb 27. Darrere d'ells, Sajid Javid, ministre d'Interior (23), Matt Hancoc (20), i Rory Stewart (19 ). Fora de la contesa han quedat ja Andrea Leadsom, l'antiga líder tory a la Cambra dels Comuns, Mark Harper i Esther McVey.