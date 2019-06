Rebaixen de tres a una les penes de presó permanent per a l'assassí de Pioz

La Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa (TSJCM) va rebaixar de tres a una les penes de presó permanent revisable per a Patrick Nogueira, l'assassí múltiple de Pioz (Guadalajara) que va acabar amb la vida del seu oncle, la dona d'aquest i els seus dos fills petits a l'agost de 2016.

Segons la sentència, s'estima així part del recurs d'apel·lació presentat per la defensa de l'acusat únicament pel que fa a la qualificació i penes corresponents als dos delictes d'assassinat amb acarnissament i víctima especialment vulnerable, que s'aprecien respecte de la mort dels menors, qualificació i penes que revoca i deixa sense efecte, absolent d'aquests delictes d'assassinat súper qualificat. No obstant això, substitueix la qualificació d'aquests fets com dos delictes d'assassinat amb traïdoria sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la responsabilitat criminal.