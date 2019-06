Macron adverteix que suspendrà la cooperació amb Ciutadans si pacta amb Vox

Les negociacions postelectorals a Espanya i, en particular, les possibles aliances que pugui haver-hi entre Ciutadans i Vox, generen «preocupació» al Govern francès, que va deixar clar que el president, Emmanuel Macron, «no accepta ambigüitats» i està disposat fins i tot a replantejar-se la «cooperació política» amb la formació d'Albert Rivera si pacta algun tipus de «plataforma comuna» amb la ultradreta.

Diverses fonts de l'Elisi van destacar en una trobada amb periodistes espanyols que «qualsevol treball de fons amb la ultradreta és molt greu» i que «no es pot ignorar» l'escenari autonòmic i local a Espanya. Així, tot i que amb «cautela», van assenyalar que l'aparent apropament de Ciutadans a Vox en el marc de la renovació de les institucions «no és una anècdota», sinó «un assumpte important» per al Govern francès.

En tot cas, Ciutadans considera que La República En Marxa (LREM), el partit del president de França, seguirà sent «un suport important» per a ells, «ja que Macron coincideix amb el criteri que va aprovar l'Executiva de Cs per unanimitat en el sentit que els liberals encarem una legislatura amb més força que mai per renovar Europa».

Un d'aquests possibles acords amb Vox es podria produir a Madrid. Així, el Partit Popular i Ciutadans van arribar a un pacte de governabilitat per a l'Ajuntament de Madrid pel qual el candidat del PP, José Luis Martínez-Almeida, serà l'alcalde de la capital, mentre que la vicealcaldessa serà Begoña Villacís. Els dos partits van elaborar un document programàtic de 80 mesures, però en tot cas necessitaran l'aval de Vox.

En un altre ordre de coses, la ministra portaveu del Govern, Isabel Celaá, va deixar clar que, en el cas que ERC decideixi abstenir-se en la investidura de Pedro Sánchez, ho farà «lliurement» perquè «res s'ha negociat» amb el partit independentista. Celaá va dir que confia que el debat d'investidura pugui celebrar-se durant el mes de juliol, abans de l'aturada d'agost, i va insistir que no hi ha alternativa a un Govern del PSOE, excepte una repetició de les eleccions.

Per altra banda, el socialista Ximo Puig va ser investit novament president de la Generalitat Valenciana amb els 52 vots del PSPV, Compromís i Unides Podem, dos més dels necessaris per a la majoria absoluta, i amb 46 vots en contra del PP, Ciutadans (faltava el diputat Emigdio Tormo) i Vox.