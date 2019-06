El PP aconsegueix l'aval de Vox per l'alcaldia de Madrid

El PP i Vox han rubricat un pacte de matinada per garantir la investidura de José Luis Martínez Almeida com a nou alcalde de Madrid. El PP i Cs ja tenien un acord per la governabilitat de la capital espanyola, amb Martínez Almeida com a alcalde i Begoña Villacís com a vicealcadesa, però ara els populars han aconseguit l'aval de la ultradreta, necessària per tenir la majoria per governar. "Al servei dels madrilenys, al servei d'Espanya", ha piulat el secretari general de Vox, Javier Ortega Smith. A banda del pacte per Madrid, però, Vox i PP i en alguns casos també amb Cs, també han assolit acords per altres municipis de l'Estat. El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha afirmat que hi ha pactes "per fer governs per la llibertat a tota Espanya".

A Saragossa, per exemple, hi haurà un govern tripartit, amb la ultradreta dins del govern municipal, segons Vox. Els tres partits de dreta també controlaran l'ajuntament de Granada.

Vox ha assegurat que té un acord per fer "governs de coalició per impedir ajuntaments d'esquerra en municipis de tota Espanya", en un pacte "firmat entre els secretaris generals de Vox i del PP, amb l'acord de Cs".

"El pacte estableix que Vox obtindrà conselleries de govern en proporció als seus resultats a cada localitat", ha indicat la formació d'ultradreta.

En declaracions als mitjans, Javier Ortega Smith ha dit que l'acord vol "evitar que l'esquerra sectària" governi als ajuntaments. "Vox tindrà representació en tots els governs i ens municipals d'acord amb el mandat dels ciutadans, d'acord amb el percentatge de vots, i per tant, de regidors dels ajuntaments", ha afirmat.

"És una alegria que la coalició de vot per la investidura i els propers governs entre el PP, Cs i Vox garanteix que el mandat dels espanyols sobre la capacitat de decisió dels governs municipals es faci conforme al percentatge de vots dels espanyols a aquestes tres forces polítiques", ha afegit.

Ortega Smith ha admès, però, que "no està concretat" com es farà la presència de Vox en el govern municipal de Madrid.