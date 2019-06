Els Emirats diuen que no hi ha proves per inculpar l'Iran de l'atac als petrolers

El ministre d'Afers exteriors d'Unió dels Emirats Àrabs, Abdulá bin Zayef, ha reconegut aquest dissabte que no hi ha proves suficients per culpar el cap Estat de l'incident del passat dijous sofert per dos petroliers en l'estret d'Ormuz. Així mateix, el líder de l'oposició al Regne Unit, Jeremy Corby, també ha advertit al Govern britànic que no incrementi la tensió amb l'Iran perquè no hi ha «proves creïbles» en relació a la implicació de Teheran en l'atac dels petrolers.

Per contra, el Ministre d'assumptes exteriors britànic ha afirmat que «és gairebé una certesa» que «una secció de les forces armades iranianes van atacar els petrolers el passat 13 de juny».

Per contra, des dels Emirats, diu que «fins ara no han vist proves suficients per apuntar a un Estat concret en relació amb l'atac als petroliers en les costes d'Emirats», ha afirmat Bin Zayef en declaracions recollides per la televisió Al Arabiya. El ministre ha fet, a més, una crida a la comunitat internacional a col·laborar en conjunt per protegir el trànsit al golf Pèrsic i garantir així un transport segur.

Els Estats Units ha publicat aquest divendres imatges que mostren una mina no detonada sent retirada per forces especials iranianes d'un dels petroliers. No obstant això, Iran ha desmentit qualsevol implicació.