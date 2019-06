Joan Ribó aposta pel diàleg amb tots els partits

El candidat de Compromís a l'Alcaldia de València, Joan Ribó, va ser reelegit en el ple de constitució de la nova corporació local després dels comicis del passat 26 de maig. Ribó, que va ser elegit per primera vegada màxim responsable municipal el 2015, va comptar amb els vots a favor dels deu regidors de la seva coalició i amb els set del PSPV-PSOE. En aquesta ocasió, com va passar fa quatre anys, Ribó va prescindir de la vara de comandament que l'acredita com a alcalde. Així, igual que va fer el 2015, quan li va ser lliurada pel secretari general del consistori i del ple, Pedro García Rabasa, el va emplaçar a guardar-la.

Amb els vots de Compromís i del PSPV-PSOE, el cap de llista de la primera d'aquestes formacions va obtenir el suport de 17 dels 33 edils que conformen l'Ajuntament, el que li atorga la majoria absoluta. Els representants de la resta de grups municipals, els vuit del PP, els sis de Cs i els dos de Vox van votar als seus respectius candidats, María José Catalá, Fernando Giner i José Gosálbez, respectivament.

Ribó va apostar en el seu discurs d'investidura per presidir un govern que «no sigui només» de dos partits, sinó un executiu «amb el qual col·labori l'oposició» i que «atengui els partits que no han obtingut representació». «En definitiva, el govern de totes les persones de València independentment de la formació política a la qual hagin votat», va manifestar.

D'aquesta manera, l'alcalde va apel·lar al «diàleg» amb la resta de grups que integren el ple (PP, PSPV, Ciutadans i Vox) «des del respecte a la discrepància, però des de la voluntat d'unir esforços en les polítiques públiques que han de possibilitar una ciutat on totes les persones se sentin representades».

El nou alcalde va assegurar que València «continua caminant cap al futur» i va apuntar que «així ho ha decidit la ciutadania» a les urnes. «La majoria de valencians i valencianes han revalidat la seva confiança en les polítiques públiques de progrés per a aquesta ciutat i també a mi com a alcalde», va manifestar. En aquest sentit, va indicar que el seu «primer compromís» és amb «la consolidació de les polítiques de transparència», que va considerar «la millor manera d'evitar la corrupció», i va apuntar que la ciutat ha de «caracteritzar-se per la seva honradesa».

Igualment, va afirmar que el govern municipal que presidirà ha de ser «el de l'eficàcia», per al que va defensar a l'Ajuntament «una estructura àgil que permeti dinamitzar la ciutat i gestionar els recursos públics amb responsabilitat». Després d'això va expressar el seu desig que la ciutat «aprofundeixi en els drets de les persones» i sigui una ciutat «accessible» i «amable», «d'oportunitats», amb «barris i pobles connectats entre si» i «cada dia més verda». «Reprenc aquests quatre anys com a alcalde pensant en una ciutat més igualitària on els homes i les dones tinguin les mateixes oportunitats», va afegir.