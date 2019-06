El jutge veu prou indicis incriminatoris contra Ternera per l'atemptat a Saragossa

El jutge Ismael Moreno, en una resolució datada el 12 de juny, indica que hi ha prou indicis incriminatoris contra Josu Ternera per l'atemptat contra la casa quarter de Saragossa, segons ha informat l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils (AEGC). Per això, de moment, el jutge ha ajornat la prova de declaracions que havia sol·licitat l'advocat de l'entitat, Jorge Piedrafita, que exercita l'acusació popular.

En la sentència, el magistrat diu que hi ha mèrits suficients per considerar Ternera com l'autor intel·lectual i la persona que va organitzar i va donar l'ordre de cometre l'atemptat contra la casa quarter de Saragossa, unes accions que hauria dut a terme quan era cap del comitè de direcció de la banda terrorista ETA.

L'AEGC subratlla que el jutge entén en el seu acte que la prova de declaracions que van sol·licitar «no és necessària» fins que es produeixi la declaració de Ternera i que després es valorarà si és oportú prendre les declaracions dels autors materials: els germans Herri i Jean Parot, Jacques Esnal i Frederic Haramboure; així com dels dirigents d'ETA Francisco Mújica Garmendia Pakito i José María Arregi Erostarbe Fiti.

«Respectem els arguments de l'acte i valorem positivament que hi hagi ja elements indiciaris contra Josu Ternera i que la nostra acusació completarà mitjançant més proposicions de proves, si fos necessari, en posteriors moments de la instrucció o de cara a la celebració del judici oral», tal com va assenyalar la associació.



Disset anys pròfug

José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, àlies Josu Ternera, va ser detingut el 16 de maig, després d'haver estat disset anys fugat, en una operació en la qual van participar la Guàrdia Civil i el Servei d'Intel·ligència interior francès. La detenció es va produir a la localitat de Sallanches, als Alps francesos. Era un pròfug de la Justícia des de 2002, quan va protagonitzar la seva última aparició pública, a Ginebra, al costat d'Arnaldo Otegi, en una reunió amb periodistes de l'Associació de Corresponsals Acreditats davant l'ONU.