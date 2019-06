PP i Ciutadans consoliden els seus pactes amb la ultradreta de Vox

Tot i la seva important desfeta electoral als comicis del passat 26 de maig, el PP va aconseguir alcaldies importants com Madrid, Saragossa, Màlaga i Múrcia gràcies als pactes amb Ciutadans i la ultradreta de Vox, tot i que a algunes ciutats com Burgos, Càceres i Osca la manca d'acord entre aquests tres partits va suposar que no governi la dreta.

A Madrid, el candidat del PP, José Luis Martínez-Almeida, va ser proclamat alcalde amb els vots del seu partit, Cs i Vox en el ple d'investidura de la nova corporació. D'aquesta manera, van sumar un total de 30 vots (els 15 edils del PP més els 11 de Cs al costat dels 4 de Vox). En aquest sentit, el candidat de Vox a l'Ajuntament, Javier Ortega Smith, va admetre que no s'ha concretat la seva representació de govern i que, tal com estableix l'acord assolit amb PP, s'anirà tancant en els propers 20 dies naturals. Va afegir que «no està concretat» com queda la seva proporcionalitat al Govern de l'Ajuntament de Madrid, però va destacar que ahir es va a materialitzar la «primera fase» de l'acord per evitar que Manuela Carmena segueixi a l'Ajuntament.

El nou alcalde de Madrid va reptar a trobar en els programes que ha pactat amb Ciutadans i Vox de cara al govern al consistori alguna «qüestió fora de l'ordenament jurídic». L'acord entre PP i Vox subscrit de matinada modifica punts que van ser subscrits amb Cs, com és el cas de Madrid Central, on en lloc de reconversió s'al·ludeix al fet que s'acabarà amb les restriccions per recuperar la «lliure circulació». També canvia el punt 41 de les 80 mesures subscrites divendres a la nit pels populars i la formació taronja en l'acord bilateral amb Vox. En el primer, es fa referència a «garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, defensarem els drets de les persones LGTBI i erradicarem la xacra social de la violència masclista a la nostra ciutat». Per la seva banda, a l'acord entre PP i Vox la redacció és la següent: «Lluitarem per la igualtat de drets, obligacions, i oportunitats entre dones i homes, amb la finalitat que no pugui existir cap discriminació per raons d'edat, naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social».

Per part seva, la número u de la candidatura de Más Madrid i exalcaldessa de la capital, Manuela Carmena, presentarà demà la seva renúncia a l'acta de regidora. Carmena va demanar a Martínez-Almeida que escolti, que atengui la diversitat, la tolerància i defensi l'honestedat i que això «s'aconseguirà tenint cura de la democràcia», que «tant va costar portar», vides incloses. «Hem de tenir cura de la democràcia com cuidem els afectes, les amistats, els amors i també les institucions, que és l'estructura de pau que permet la vida social, les nostres il·lusions i el desenvolupament personal», va declarar.

La portaveu del Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid, Begoña Villacís, va defensar que el pacte de govern és exclusivament entre PP i Cs, i va apuntar que la capital seguirà sent «plural i diversa». «Vull que aquesta sigui una de les ciutats del món on sigui més fàcil emprendre, vull que sigui molt més fàcil trobar una feina estable, de qualitat, millorar la bretxa de gènere que ha empitjorat amb Ahora Madrid, el desequilibri d'aquests anys. A això ens dedicarem, sense prejudicis, a ciutat lliure, oberta plural i diversa», va afirmar.

Un altre gran ajuntament que governarà el PP és el de Saragossa, un lloc que els populars van perdre en el llunyà 2003, després que el socialista Alberto Belloch encandenés tres legislatures seguides al capdavant de la corporació i que el 2015 guanyés els comicis Pedro Santisteve, amb una llista lligada a Podem. El nou alcalde popular serà Jorge Azcón gràcies a un pacte amb Ciutadans i Vox.

Contràriament, a Burgos els dos regidors de Vox es van saltar l'acord assolit a escala estatal entre la formació i el Partit Popular per impedir la constitució de governs d'esquerres i van afavorir amb la seva votació la investidura del candidat socialista, Daniel de la Rosa, ques va fer amb el bastó de comandament de la ciutat.

Després de no arribar a un acord amb Ciutadans en l'àmbit local, els representants de Vox a Burgos ja van anunciar a última hora de divendres la seva intenció de votar el seu candidat, donant així per trencades les negociacions amb la formació taronja. La direcció del partit va anunciar mesures contra els dos regidors.

Vot en blanc decisiu

Paral·lelament, un vot en blanc que va trencar l'acord per formar un govern de centredreta a Osca va atorgar l'alcaldia al socialista Luis Felipe, en ser la llista més votada a les eleccions municipals del 26 maig, obtenint 10 dels 25 regidors del ple. L'acord entre el PP i Ciutadans, amb el suport del Vox, havia de possibilitar la investidura d'Ana Alós (PP) com a alcaldessa. D'aquesta manera, la candidata popular hagués comptat amb majoria absoluta, en aconseguir 13 dels 25 vots del ple, 9 del PP, 3 de Ciutadans i 1 de Vox, però, en el recompte de votacions va aparèixer un vot en blanc.

Finalment, Luis Salaya (PSOE) va ser investit alcalde de Càceres en aconseguir els nou vots del seu grup municipal per fer-se amb el bastó de comandament de la ciutat. D'aquesta manera, afronta un govern en minoria després de dues setmanes de negociacions amb Ciutadans, que, finalment, es va abstenir en la votació i va renunciar a entrar en un govern de coalició.