Les protestes a Hong Kong continuen tot i la suspensió de la polèmica llei d'extradició

Els organitzadors de les protestes contra la proposta de llei d'extradició de delinqüents a la Xina han confirmat que mantindran les marxes previstes per a avui diumenge a Hong Kong malgrat la suspensió temporal dels procediments de la proposta de llei d'extradició. La suspensió la va anunciar ahir la cap executiva de la ciutat, Carrie Lam, però no han aconseguit frenar els manifestants.

La cap executiva de Hong Kong va anunciar la suspensió de la proposta de llei d'extradició de delinqüents a la Xina després de les històriques protestes de la ciutadania contra el que entenien com una vulneració dels drets fonamentals per la falta de protecció jurídica a la qual s'exposaven els acusats al país asiàtic.

Per la seva banda, el Front Civil pels Drets Humans ha puntualitzat que la manifestació d'aquest diumenge es dedicarà ara a condemnar la violència emprada per les forces de seguretat contra els participants en les protestes anteriors, durant les quals s'han produït almenys 81 ferits per la intervenció de les forces de seguretat.

El grup exigeix a més al Govern de Hong Kong que renunciï a descriure les protestes com una «revolta» i que alliberi immediatament als 11 detinguts actualment bjao disposició policial.

La mandatària, no obstant això, va defensar ahir al matí l'actuació policial durant les multitudinàries protestes, que va tornar a descriure com una «revolta».

«Era raonable i natural que els agents de Policia fessin complir la llei, i també és la seva missió fer-ho», va dir en la mateixa roda de premsa on va anunciar la suspensió temporal de la proposta de llei, que probablement no tornarà a ser discutida en el que queda d'any, encara que va rebutjar cancel·lar per complet el procediment en considerar-lo imprescindible per a «omplir buits legals» en la relació jurídica que mantenen la Xina i Hong Kong.

«Em sembla que la majoria de la gent de Hong Kong no acceptarà una suspensió temporal», va assegurar el manifestant Thomas Hong, participant en una vaga de fam des de dimecres passat, al costat d'altres nou companys, enfront de la seu de Govern.



Vaga de fam

A més d'insistir que el Govern rectifiqui i deixi de considerar la protesta com una «revolta» –delicte que implica un màxim de 10 anys de presó– Hong ha confirmat que la vaga de fam continuarà durant 103 hores més per simbolitzar als 1,03 milions de persones que van participar en una marxa el passat cap de setmana contra el projecte de llei.

És molt possible que la manifestació d'avui torni a demanar la dimissió immediata de Lam, que va eludir respondre a aquesta qüestió en la roda de premsa d'ahir, abans de reiterar que compta amb la «total confiança i suport» de les autoritats de Pequín.

Per la seva banda, el Govern xinès va avisar que «no tolerarà» intromissions internacionals de cap tipus en aquesta crisi oberta entorn a la proposta de llei. «Prenem nota de l'anunci», però avisen que és una «competència interna», segons el Ministeri d'Exteriors xinès.