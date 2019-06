Veneçuela aplica l'enduriment dels controls a l'entrada de ciutadans seus a Perú

L'enduriment dels controls d'entrada al Perú per als ciutadans veneçolans, que a partir d'ara només podran accedir a aquest país amb un passaport i un visat humanitari vàlid, va entrar en vigor la mitjanit de divendres a dissabte –les 7 del matí d'ahir a Espanya.

El Ministeri d'Exteriors peruà va exhortar els ciutadans veneçolans a complir amb l'obligació d'obtenir el visat corresponent abans d'embarcar amb destinació a Perú o presentar-se en un lloc de control migratori peruà.

La disposició del Govern del Perú està orientada a tenir una migració ordenada, regular i segura, segons va explicar el president de la República, Martín Vizcarra, en declaracions recollides per l'agència oficial de notícies peruana, Andina.

De manera excepcional, els veneçolans podran tramitar també el visat humanitari en els consolats generals del Perú a Bogotà, Medellín i Leticia a Colòmbia; així com en els consolats generals a Cuenca, Guayaquil, Quito, Machala i Loja a Equador.

Només dijous, 5.849 veneçolans van creuar la frontera, una xifra que equival a un augment d'entre 1.500 i 2.000 veneçolans per dia en els mesos anteriors, segons l'oficina d'immigració del Perú.

«Va ser fatal!», va assenyalar una migrant veneçolana, que va demanar que només se la identifiqui com a Rosmaura, sobre el seu viatge d'una setmana des de Marcaibo, Veneçuela, a Tumbes amb els seus dos fills.

Rosmaura, de 25 anys, temia que després de dissabte no podria fer passar la frontera a la seva filla de cinc anys perquè li cal un passaport que, segons ella, costa entre 200 i 500 dòlars a Veneçuela, una tarifa impossible per a ella. La dona va afirmar que espera arribar a Xile. «La majoria de la meva família és allà», va manifestar des del punt de control fronterer a Tumbes, on els nens dormien a les voreres.



La pitjor crisi migratòria

L'aclaparadora crisi humanitària i econòmica a Veneçuela sota el govern del president Nicolás Maduro ha desencadenat la pitjor crisi migratòria en la història recent d'Amèrica Llatina, obligant països com Perú, un país d'uns 32 milions de persones en desenvolupament, a lluitar contra un augment de la migració sense precedents.

Fa dos anys, Perú havia introduït noves lleis migratòries per acollir els migrants veneçolans, segons les quals es van repartir centenars de milers de targetes de residència als veneçolans perquè poguessin treballar, anar a l'escola i accedir a l'atenció de salut pública.