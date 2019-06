Una avaria deixa sense electricitat l'Argentina i l'Uruguai i parts de Xile

Una avaria en el sistema d'interconnexió elèctrica va deixar sense subministrament tota l'Argentina, tot l'Uruguai, parts del sud del Brasil i algunes ciutats de Xile, segons les empreses elèctriques afectades. El tall es va produir poc després de les set del matí, hora local, quan encara no s'havia fet de dia, i a l'hora de tancar aquesta edició encara es mantenia.

L'apagada va afectar les províncies argentines de Santa Fe i San Luís, que es preparaven per iniciar les seves eleccions locals. L'incident va paralitzar immediatament els serveis de tren, i els autobusos de la regió de Buenos Aires van funcionar, però amb retards a causa de la manca de senyalització.

La pàgina web de l'Ens Nacional de Regulació d'Energia (ENRE) de l'Argentina, que informa en temps real sobre els talls de llum, va romandre fora de servei, de manera que no se sabia res sobre quan podria normalitzar-se el servei. L'Argentina, amb 44 milions d'habitants, i l'Uruguai, amb 3,4 milions, comparteixen un sistema d'interconnexió elèctric centrat en la represa binacional de Salto Grande, situada uns 450 quilòmetres al nord de Buenos Aires i uns 500 quilòmetres al nord de Montevideo.

Els motius de l'apagada no estaven clars a l'hora de tancar aquesta edició. Es parlava de la possibilitat que les tempestes que colpegen el litoral argentí des de fa diversos dies hagin afectat el sistema de línies de Yacyretá-Salto Grande, les dues preses sobre el riu Paraná, al nord de Buenos Aires, que són el cor del sistema d'energia elèctrica de l'Argentina i l'Uruguai. «Això hauria tret de sincronisme les centrals elèctriques de tot el país, que tenen protecció automàtica quan s'altera la freqüència de 50 Hz», van explicar fonts de la Secretaria d'Energia al diari Clarín.

A més, el tall d'electricitat va deixar centenars de milers de persones sense aigua. Aysa, l'empresa pública que subministra servei a la capital argentina i 26 districtes del seu extraradi, on viuen en total 14 milions de persones, va alertar que els seus sistemes de bombes estaven sense energia i va demanar als seus clients que fessin un «ús racional del subministrament». «Amb motiu d'aquesta avaria elèctrica, podria registrar baixa pressió i/o manca d'aigua en alguns barris de la ciutat i partits de la província de Buenos Aires», va assegurar l'empresa en un comunicat que va distribuir a la premsa.



Dia del Pare

Els argentins celebraven ahir el Dia del Pare, una data en la qual les famílies es reuneixen a casa o surten a dinar fora. A Buenos Aires, a més, plou des de fa una setmana. Que l'emergència es produís un diumenge de matinada ha estat un alleujament per al Govern, perquè les grans ciutats no tenen gairebé activitat. El president argentí, Mauricio Macri, no va comparèixer t a l'espera de més detalls sobre les causes de l'apagada. Les energies estaven posades en tot cas en el restabliment del servei més ràpid possible.